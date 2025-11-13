DAX24.042 -1,4%Est505.743 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,99 -4,7%Nas22.870 -2,3%Bitcoin84.350 -3,7%Euro1,1631 +0,3%Öl62,90 +0,4%Gold4.167 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens 723610 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Rheinmetall 703000 RENK RENK73 Infineon 623100 Bayer BAY001 Highland Critical Minerals A4193E Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RWE 703712 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown beendet: DAX schließt schwächer -- Wall Street letztlich tiefrot -- Siemens mit Rekordgewinn -- RENK, Rheinmetall, HENSOLDT, Merck, NEL, Palantir, Deutsche Telekom, DroneShield im Fokus
Top News
Sieg im Bietergefecht: Pfizer schließt die Übernahme von Metsera ab - Aktie wenig verändert Sieg im Bietergefecht: Pfizer schließt die Übernahme von Metsera ab - Aktie wenig verändert
D-Wave Quantum-Aktie: Kurseinbruch nach schwachen Zahlen - Analysten bleiben dennoch optimistisch D-Wave Quantum-Aktie: Kurseinbruch nach schwachen Zahlen - Analysten bleiben dennoch optimistisch
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten
Under Armour im Fokus

Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour gibt am Abend nach

13.11.25 20:23 Uhr
Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour gibt am Abend nach

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Under Armour. Die Under Armour-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 2,2 Prozent auf 4,71 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Under Armour Inc.
4,05 EUR -0,06 EUR -1,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:07 Uhr fiel die Under Armour-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 2,2 Prozent auf 4,71 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Under Armour-Aktie bisher bei 4,70 USD. Bei 4,78 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 646.357 Under Armour-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 10,53 USD erreichte der Titel am 10.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Under Armour-Aktie damit 55,32 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 07.11.2025 Kursverluste bis auf 4,36 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Under Armour-Aktie mit einem Verlust von 7,44 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Under Armour-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 6,25 USD.

Under Armour gewährte am 06.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,04 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Under Armour ebenfalls 0,39 USD je Aktie eingebüßt. Im abgelaufenen Quartal hat Under Armour 1,34 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,40 Mrd. USD umgesetzt worden.

Die Under Armour-Bilanz für Q3 2026 wird am 05.02.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Under Armour-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,043 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Under Armour-Aktie

S&P 500-Titel Under Armour-Aktie: So viel hätte eine Investition in Under Armour von vor 10 Jahren gekostet

Ausblick: Under Armour gewährt Anlegern Blick in die Bücher

S&P 500-Titel Under Armour-Aktie: So viel hätte eine Investition in Under Armour von vor 5 Jahren gekostet

In eigener Sache

Übrigens: Under Armour und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Under Armour

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Under Armour

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Raymond Boyd/Getty Images

Nachrichten zu Under Armour Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Under Armour Inc.

DatumRatingAnalyst
07.11.2025Under Armour UnderweightJP Morgan Chase & Co.
27.10.2025Under Armour BuyUBS AG
08.08.2025Under Armour BuyUBS AG
08.08.2025Under Armour UnderweightJP Morgan Chase & Co.
29.07.2025Under Armour BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
27.10.2025Under Armour BuyUBS AG
08.08.2025Under Armour BuyUBS AG
29.07.2025Under Armour BuyUBS AG
15.05.2025Under Armour BuyUBS AG
07.02.2025Under Armour BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
16.01.2024Under Armour NeutralJP Morgan Chase & Co.
24.10.2023Under Armour NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.08.2023Under Armour NeutralJP Morgan Chase & Co.
09.05.2023Under Armour NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.03.2023Under Armour NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
07.11.2025Under Armour UnderweightJP Morgan Chase & Co.
08.08.2025Under Armour UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.02.2025Under Armour UnderweightJP Morgan Chase & Co.
13.12.2024Under Armour UnderweightJP Morgan Chase & Co.
08.11.2024Under Armour UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Under Armour Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen