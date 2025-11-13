Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour gibt am Abend nach

Under Armour im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Under Armour. Die Under Armour-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 2,2 Prozent auf 4,71 USD.

Um 20:07 Uhr fiel die Under Armour-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 2,2 Prozent auf 4,71 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Under Armour-Aktie bisher bei 4,70 USD. Bei 4,78 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 646.357 Under Armour-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 10,53 USD erreichte der Titel am 10.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Under Armour-Aktie damit 55,32 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 07.11.2025 Kursverluste bis auf 4,36 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Under Armour-Aktie mit einem Verlust von 7,44 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Under Armour-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 6,25 USD.

Under Armour gewährte am 06.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,04 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Under Armour ebenfalls 0,39 USD je Aktie eingebüßt. Im abgelaufenen Quartal hat Under Armour 1,34 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,40 Mrd. USD umgesetzt worden.

Die Under Armour-Bilanz für Q3 2026 wird am 05.02.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Under Armour-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,043 USD fest.

