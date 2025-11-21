Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour reagiert am Nachmittag positiv

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Under Armour. Zuletzt ging es für das Under Armour-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 4,22 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die Under Armour-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 4,22 USD. Die Under Armour-Aktie zog in der Spitze bis auf 4,23 USD an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,19 USD. Bisher wurden via New York 89.193 Under Armour-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.12.2024 bei 10,53 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Under Armour-Aktie derzeit noch 149,53 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,14 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,90 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Under Armour-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Under Armour 0,000 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 6,25 USD.

Am 06.11.2025 hat Under Armour die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Under Armour hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,04 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,39 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,34 Mrd. USD – eine Minderung von 4,27 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,40 Mrd. USD eingefahren.

Die Under Armour-Bilanz für Q3 2026 wird am 05.02.2026 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,045 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

