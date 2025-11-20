DAX23.494 +1,4%Est505.621 +1,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,34 -0,9%Nas23.071 +2,3%Bitcoin78.526 -0,8%Euro1,1524 -0,1%Öl64,12 +0,7%Gold4.081 +0,1%
Aktienkurs im Fokus

Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour zieht am Donnerstagnachmittag an

20.11.25 16:09 Uhr
Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour zieht am Donnerstagnachmittag an

Die Aktie von Under Armour gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Under Armour-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 4,26 USD.

Under Armour Inc.
3,71 EUR 0,03 EUR 0,83%
Die Under Armour-Aktie konnte um 15:52 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 4,26 USD. Die Under Armour-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 4,28 USD aus. Den New York-Handel startete das Papier bei 4,25 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 157.119 Under Armour-Aktien.

Bei einem Wert von 10,53 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.12.2024). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 147,47 Prozent hinzugewinnen. Am 19.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,18 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,88 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Under Armour-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 6,25 USD je Under Armour-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Under Armour am 06.11.2025 vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,04 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,39 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Under Armour in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,27 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,34 Mrd. USD im Vergleich zu 1,40 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Under Armour wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 05.02.2026 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Under Armour-Aktie in Höhe von 0,045 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

