Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour am Mittwochabend mit grünen Vorzeichen

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Under Armour. Die Under Armour-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 4,28 USD.

Um 20:07 Uhr sprang die Under Armour-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 4,28 USD zu. In der Spitze gewann die Under Armour-Aktie bis auf 4,35 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,29 USD. Zuletzt wechselten via New York 614.617 Under Armour-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.12.2024 bei 10,53 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Under Armour-Aktie 146,32 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.11.2025 bei 4,18 USD. Der aktuelle Kurs der Under Armour-Aktie ist somit 2,34 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Under Armour-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 6,25 USD für die Under Armour-Aktie aus.

Am 06.11.2025 hat Under Armour in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Under Armour hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,04 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,39 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,27 Prozent auf 1,34 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,40 Mrd. USD gelegen.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.02.2026 veröffentlicht.

Experten taxieren den Under Armour-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,045 USD je Aktie.

