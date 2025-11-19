Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour gibt am Mittwochnachmittag nach

Kurs der Under Armour

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Under Armour. Die Under Armour-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 1,2 Prozent auf 4,22 USD nach.

Die Under Armour-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 1,2 Prozent im Minus bei 4,22 USD. Bei 4,22 USD markierte die Under Armour-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,29 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 78.565 Under Armour-Aktien den Besitzer.

Am 10.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 10,53 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 149,53 Prozent über dem aktuellen Kurs der Under Armour-Aktie. Am 18.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,18 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,07 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Under Armour-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 6,25 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Under Armour am 06.11.2025. Der Verlust je Aktie lag bei -0,04 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,39 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4,27 Prozent auf 1,34 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte Under Armour 1,40 Mrd. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.02.2026 erfolgen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,045 USD je Under Armour-Aktie.

