Fokus auf Aktienkurs

Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour am Abend auf rotem Terrain

20.11.25 20:23 Uhr
Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour am Abend auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Under Armour. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 1,3 Prozent auf 4,18 USD.

Under Armour Inc.
3,65 EUR -0,03 EUR -0,76%
Der Under Armour-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:06 Uhr verlor das Papier 1,3 Prozent auf 4,18 USD. In der Spitze fiel die Under Armour-Aktie bis auf 4,14 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 4,25 USD. Von der Under Armour-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 729.913 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (10,53 USD) erklomm das Papier am 10.12.2024. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Under Armour-Aktie mit einem Kursplus von 152,22 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 20.11.2025 Kursverluste bis auf 4,14 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,84 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Under Armour seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Under Armour-Aktie bei 6,25 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Under Armour am 06.11.2025. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,04 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,39 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Under Armour in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,27 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,34 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 1,40 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Under Armour am 05.02.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Under Armour einen Gewinn von 0,045 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Raymond Boyd/Getty Images

