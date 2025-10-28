Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour am Dienstagnachmittag im Minusbereich

Aktie im Blick

Die Aktie von Under Armour gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Under Armour-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 2,2 Prozent auf 4,75 USD ab.

Das Papier von Under Armour befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 2,2 Prozent auf 4,75 USD ab. Die Under Armour-Aktie gab in der Spitze bis auf 4,74 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,82 USD. Zuletzt wechselten via New York 282.933 Under Armour-Aktien den Besitzer.

Am 08.11.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 11,89 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 150,47 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 11.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 4,72 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Under Armour-Aktie damit 0,53 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Under Armour-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 6,25 USD an.

Am 08.08.2025 legte Under Armour die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,70 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,94 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,14 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 1,18 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Under Armour-Bilanz für Q2 2026 wird am 06.11.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2027-Bilanz auf den 05.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,053 USD je Under Armour-Aktie.

