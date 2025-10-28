Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour tendiert am Abend südwärts

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Under Armour. Die Under Armour-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,2 Prozent bei 4,75 USD.

Die Under Armour-Aktie wies um 20:07 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 4,75 USD abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Under Armour-Aktie bis auf 4,73 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,82 USD. Zuletzt wurden via New York 921.542 Under Armour-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 11,89 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.11.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Under Armour-Aktie derzeit noch 150,47 Prozent Luft nach oben. Bei 4,72 USD erreichte der Anteilsschein am 11.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Under Armour-Aktie 0,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Under Armour-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 6,25 USD.

Under Armour gewährte am 08.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Under Armour hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,01 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,70 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite hat Under Armour im vergangenen Quartal 1,14 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Under Armour 1,18 Mrd. USD umsetzen können.

Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2025 veröffentlicht. Schätzungsweise am 05.11.2026 dürfte Under Armour die Q2 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Under Armour im Jahr 2026 0,053 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

