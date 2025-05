Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Mittwochmittag leichter

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Unilever. Die Unilever-Aktie notierte im London-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 46,89 GBP.

Die Unilever-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 46,89 GBP abwärts. Bei 46,89 GBP markierte die Unilever-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den London-Handel startete das Papier bei 47,05 GBP. Zuletzt wurden via London 252.257 Unilever-Aktien umgesetzt.

Am 10.09.2024 markierte das Papier bei 50,34 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,36 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.05.2024 bei 42,16 GBP. Abschläge von 10,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Unilever-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,48 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,83 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 47,11 GBP.

Am 03.02.2011 hat Unilever in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2010 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,29 GBP. Im letzten Jahr hatte Unilever einen Gewinn von 0,29 GBP je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Unilever in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 9,29 Mrd. GBP im Vergleich zu 9,29 Mrd. GBP im Vorjahresquartal.

Unilever wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 31.07.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 23.07.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,01 EUR je Unilever-Aktie belaufen.

