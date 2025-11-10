Uniper Aktie News: Uniper am Montagvormittag in Grün
Die Aktie von Uniper zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Uniper konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 28,00 EUR.
Das Papier von Uniper konnte um 09:02 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 28,00 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Uniper-Aktie bisher bei 28,00 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 28,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 422 Uniper-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 47,30 EUR erreichte der Titel am 18.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Uniper-Aktie damit 40,80 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.11.2025 bei 27,30 EUR. Der derzeitige Kurs der Uniper-Aktie liegt somit 2,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an Uniper-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus.
Uniper ließ sich am 06.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,72 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Uniper noch ein Gewinn pro Aktie von -0,19 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 28,83 Prozent zurück. Hier wurden 11,77 Mrd. EUR gegenüber 16,53 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.
Den erwarteten Gewinn je Uniper-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,05 EUR fest.
