Uniper Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von Uniper

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Uniper. Die Uniper-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,9 Prozent bei 35,35 EUR.
Um 15:48 Uhr rutschte die Uniper-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 2,9 Prozent auf 35,35 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Uniper-Aktie ging bis auf 35,30 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 36,40 EUR. Der Tagesumsatz der Uniper-Aktie belief sich zuletzt auf 1.996 Aktien.
Am 03.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 55,78 EUR. Gewinne von 57,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 35,05 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 0,85 Prozent würde die Uniper-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Für Uniper-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,233 EUR ausgeschüttet werden.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Uniper am 07.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,42 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,00 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 14,13 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 11,80 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13,74 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,05 EUR je Uniper-Aktie belaufen.
