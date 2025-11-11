Uniper Aktie News: Uniper gibt am Vormittag nach

Uniper im Blick

Die Aktie von Uniper gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Uniper-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 28,60 EUR.

Die Uniper-Aktie wies um 09:02 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 28,60 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Uniper-Aktie bis auf 28,60 EUR. Bei 28,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 276 Uniper-Aktien den Besitzer.

Am 18.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 47,30 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 65,38 Prozent. Bei 27,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,55 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Uniper-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen.

Uniper ließ sich am 06.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,72 EUR. Im Vorjahresviertel waren -0,19 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 28,83 Prozent auf 11,77 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16,53 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Uniper-Aktie in Höhe von 1,05 EUR im Jahr 2025 aus.

