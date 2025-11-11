DAX24.000 +0,2%Est505.696 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,31 -2,5%Nas23.527 +2,3%Bitcoin91.130 -0,6%Euro1,1557 ±-0,0%Öl63,99 -0,1%Gold4.143 +0,7%
Uniper im Blick

Uniper Aktie News: Uniper gibt am Vormittag nach

11.11.25 09:22 Uhr
Uniper Aktie News: Uniper gibt am Vormittag nach

Die Aktie von Uniper gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Uniper-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 28,60 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Uniper
28,50 EUR 0,05 EUR 0,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Uniper-Aktie wies um 09:02 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 28,60 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Uniper-Aktie bis auf 28,60 EUR. Bei 28,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 276 Uniper-Aktien den Besitzer.

Am 18.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 47,30 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 65,38 Prozent. Bei 27,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,55 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Uniper-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen.

Uniper ließ sich am 06.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,72 EUR. Im Vorjahresviertel waren -0,19 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 28,83 Prozent auf 11,77 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16,53 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Uniper-Aktie in Höhe von 1,05 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Uniper

DatumRatingAnalyst
25.10.2023Uniper SellUBS AG
27.07.2023Uniper HoldDeutsche Bank AG
26.07.2023Uniper SellUBS AG
19.01.2023Uniper SellUBS AG
16.12.2022Uniper UnderweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
20.07.2022Uniper OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.07.2022Uniper OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.07.2022Uniper OverweightJP Morgan Chase & Co.
01.07.2022Uniper OverweightJP Morgan Chase & Co.
21.06.2022Uniper OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
27.07.2023Uniper HoldDeutsche Bank AG
07.09.2022Uniper HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.08.2022Uniper NeutralGoldman Sachs Group Inc.
17.08.2022Uniper NeutralGoldman Sachs Group Inc.
17.08.2022Uniper Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
25.10.2023Uniper SellUBS AG
26.07.2023Uniper SellUBS AG
19.01.2023Uniper SellUBS AG
16.12.2022Uniper UnderweightJP Morgan Chase & Co.
29.11.2022Uniper SellUBS AG

