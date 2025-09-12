Uniper Aktie News: Uniper am Nachmittag in Rot

Blick auf Uniper-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Uniper. Die Uniper-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 35,45 EUR ab.

Um 16:00 Uhr rutschte die Uniper-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 0,3 Prozent auf 35,45 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Uniper-Aktie ging bis auf 35,40 EUR. Bei 35,55 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.052 Uniper-Aktien umgesetzt.

Am 03.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 55,78 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 57,35 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 35,05 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 1,13 Prozent könnte die Uniper-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Uniper-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,233 EUR aus.

Am 07.08.2025 hat Uniper die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 0,42 EUR gegenüber 1,00 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 11,80 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 14,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13,74 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Experten gehen davon aus, dass Uniper im Jahr 2025 1,05 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uniper-Aktie

Uniper holt E.ON-Manager als Finanzchef - Aktien uneins

Uniper-Aktie leichter: Uniper rechnet mit Ergebniseinbruch im Halbjahr

ITM Power-Aktie im Fokus: Gewinnmitnahmen nach kräftiger Rally