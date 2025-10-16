Uniper Aktie News: Uniper am Donnerstagvormittag leichter

So bewegt sich Uniper

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Uniper. Zuletzt ging es für die Uniper-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 31,55 EUR.

Die Uniper-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:02 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 31,55 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Uniper-Aktie bis auf 31,55 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 31,55 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 111 Uniper-Aktien umgesetzt.

Bei 47,80 EUR markierte der Titel am 28.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Uniper-Aktie damit 34,00 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 31,45 EUR erreichte der Anteilsschein am 15.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Uniper-Aktie mit einem Verlust von 0,32 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Uniper-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,233 EUR aus.

Am 07.08.2025 äußerte sich Uniper zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,42 EUR gegenüber 1,00 EUR im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Uniper in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 14,13 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 11,80 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 13,74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

In der Uniper-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,05 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

