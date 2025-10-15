DAX24.206 -0,1%Est505.610 +1,0%MSCI World4.320 +1,0%Top 10 Crypto15,20 -1,3%Nas22.773 +1,1%Bitcoin95.627 -2,0%Euro1,1637 +0,2%Öl62,02 -0,4%Gold4.202 +1,4%
Uniper Aktie News: Uniper tendiert am Mittwochnachmittag schwächer

15.10.25 16:08 Uhr
Uniper Aktie News: Uniper tendiert am Mittwochnachmittag schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Uniper. Die Uniper-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 31,55 EUR.

Uniper
31,60 EUR 0,05 EUR 0,16%
Die Uniper-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 0,2 Prozent auf 31,55 EUR nach. In der Spitze fiel die Uniper-Aktie bis auf 31,50 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 31,85 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 3.133 Uniper-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.10.2024 bei 47,80 EUR. Der aktuelle Kurs der Uniper-Aktie ist somit 51,51 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 31,50 EUR erreichte der Anteilsschein am 15.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 0,16 Prozent würde die Uniper-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Uniper-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,233 EUR aus.

Uniper ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,42 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,00 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 14,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 11,80 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 13,74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,05 EUR je Uniper-Aktie.

Redaktion finanzen.net

