Uniper Aktie News: Uniper am Mittwochnachmittag in Rot

Die Aktie von Uniper gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Uniper-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 35,30 EUR.

Um 15:47 Uhr ging es für die Uniper-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 35,30 EUR. Die Uniper-Aktie sank bis auf 35,30 EUR. Bei 35,45 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via Tradegate 1.395 Uniper-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.10.2024 bei 55,78 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 58,02 Prozent könnte die Uniper-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 35,05 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.08.2025). Mit einem Kursverlust von 0,71 Prozent würde die Uniper-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Uniper-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,233 EUR aus.

Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,42 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,00 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Uniper 11,80 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 14,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 13,74 Mrd. EUR umgesetzt worden.

In der Uniper-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,05 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

