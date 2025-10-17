DAX23.864 -1,7%Est505.610 -0,8%MSCI World4.272 -0,5%Top 10 Crypto14,37 -3,7%Nas22.437 -0,6%Bitcoin90.789 -1,7%Euro1,1664 -0,2%Öl60,92 -0,2%Gold4.243 -1,9%
Sorge vor US-Kreditkrise: DAX unter 24.000-Punkte-Marke
So bewegen sich Bitcoin & Co. heute
MSCI World ETF: Diese Chancen und Risiken musst du kennen!
Profil
Aktie im Fokus

Uniper Aktie News: Uniper am Freitagnachmittag mit negativen Vorzeichen

17.10.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Uniper gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,9 Prozent auf 31,70 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Uniper
31,85 EUR 0,10 EUR 0,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Uniper-Aktie musste um 15:45 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,9 Prozent auf 31,70 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Uniper-Aktie bisher bei 31,55 EUR. Mit einem Wert von 32,45 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.186 Uniper-Aktien.

Bei 47,80 EUR erreichte der Titel am 28.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Uniper-Aktie derzeit noch 50,79 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.10.2025 bei 31,20 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Uniper-Aktie derzeit noch 1,58 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,233 EUR. Im Vorjahr erhielten Uniper-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Uniper am 07.08.2025. Das EPS wurde auf 0,42 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,00 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Uniper hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11,80 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 14,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Experten taxieren den Uniper-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,05 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

