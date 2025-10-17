Uniper Aktie News: Uniper macht am Freitagvormittag Boden gut

DAX23.784 -2,0%Est505.575 -1,4%MSCI World4.279 -0,3%Top 10 Crypto14,31 -4,1%Nas22.563 -0,5%Bitcoin90.295 -2,3%Euro1,1712 +0,2%Öl60,77 -0,4%Gold4.327 ±0,0%
So bewegt sich Uniper

17.10.25 09:22 Uhr
Die Aktie von Uniper zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Uniper-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 32,45 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Uniper
31,35 EUR -0,40 EUR -1,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Uniper-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:02 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 32,45 EUR. Der Kurs der Uniper-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 32,45 EUR zu. Bei 32,45 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 3 Uniper-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 47,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.10.2024). 47,30 Prozent Plus fehlen der Uniper-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 31,20 EUR erreichte der Anteilsschein am 16.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 3,85 Prozent könnte die Uniper-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an Uniper-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,233 EUR aus.

Am 07.08.2025 äußerte sich Uniper zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,42 EUR gegenüber 1,00 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Uniper im vergangenen Quartal 11,80 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 14,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Uniper 13,74 Mrd. EUR umsetzen können.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,05 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

