Uniper Aktie News: Uniper am Mittag mit Abschlägen

21.11.25 12:04 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Uniper. Der Uniper-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,5 Prozent auf 30,00 EUR.

Uniper
30,10 EUR 0,30 EUR 1,01%
Die Aktie verlor um 11:34 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 30,00 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Uniper-Aktie bis auf 30,00 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 30,20 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 598 Uniper-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 47,30 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.03.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Uniper-Aktie somit 36,58 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.11.2025 bei 27,30 EUR. Der aktuelle Kurs der Uniper-Aktie ist somit 9,00 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Uniper-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen.

Uniper ließ sich am 06.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,72 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Uniper -0,19 EUR je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Uniper in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 28,83 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 11,77 Mrd. EUR im Vergleich zu 16,53 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Uniper einen Gewinn von 1,04 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

DatumRatingAnalyst
25.10.2023Uniper SellUBS AG
27.07.2023Uniper HoldDeutsche Bank AG
26.07.2023Uniper SellUBS AG
19.01.2023Uniper SellUBS AG
16.12.2022Uniper UnderweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
20.07.2022Uniper OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.07.2022Uniper OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.07.2022Uniper OverweightJP Morgan Chase & Co.
01.07.2022Uniper OverweightJP Morgan Chase & Co.
21.06.2022Uniper OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
27.07.2023Uniper HoldDeutsche Bank AG
07.09.2022Uniper HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.08.2022Uniper NeutralGoldman Sachs Group Inc.
17.08.2022Uniper NeutralGoldman Sachs Group Inc.
17.08.2022Uniper Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
25.10.2023Uniper SellUBS AG
26.07.2023Uniper SellUBS AG
19.01.2023Uniper SellUBS AG
16.12.2022Uniper UnderweightJP Morgan Chase & Co.
29.11.2022Uniper SellUBS AG

