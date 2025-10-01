United Internet Aktie News: Anleger schicken United Internet am Vormittag ins Plus

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von United Internet gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die United Internet-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Die United Internet-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 26,96 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die United Internet-Aktie bisher bei 27,04 EUR. Bei 26,88 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 7.219 United Internet-Aktien gehandelt.

Am 01.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 28,46 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,56 Prozent. Am 13.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 14,58 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 45,92 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,400 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,492 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 33,97 EUR.

Am 07.08.2025 hat United Internet in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,73 EUR je Aktie generiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,61 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 1,54 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

United Internet dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können United Internet-Anleger Experten zufolge am 17.11.2026 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,25 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

