Aktienkurs aktuell

United Internet Aktie News: United Internet präsentiert sich am Nachmittag stärker

30.09.25 16:10 Uhr
United Internet Aktie News: United Internet präsentiert sich am Nachmittag stärker

Die Aktie von United Internet zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das United Internet-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 26,66 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
United Internet AG
26,44 EUR 0,22 EUR 0,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im XETRA-Handel gewannen die United Internet-Papiere um 15:52 Uhr 1,2 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die United Internet-Aktie sogar auf 26,68 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 26,30 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 34.389 United Internet-Aktien.

Am 01.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 28,46 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die United Internet-Aktie mit einem Kursplus von 6,75 Prozent wieder erreichen. Am 13.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 14,58 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 45,31 Prozent könnte die United Internet-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,400 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,492 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 33,97 EUR.

Am 07.08.2025 hat United Internet die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,29 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,73 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1,61 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 4,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 11.11.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 17.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass United Internet ein EPS in Höhe von 1,25 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

