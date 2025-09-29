United Internet Aktie News: United Internet am Vormittag ohne große Veränderung

Aktie im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von United Internet. Die United Internet-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 26,32 EUR.

Die United Internet-Aktie zeigte sich um 09:03 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 26,32 EUR an der Tafel. Kurzfristig markierte die United Internet-Aktie bei 26,32 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die United Internet-Aktie sank bis auf 26,26 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 26,30 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten United Internet-Aktien beläuft sich auf 912 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 28,46 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.09.2025 erreicht. Derzeit notiert die United Internet-Aktie damit 7,52 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 14,58 EUR fiel das Papier am 13.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 44,60 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass United Internet-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,492 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete United Internet 0,400 EUR aus. Analysten bewerten die United Internet-Aktie im Durchschnitt mit 33,97 EUR.

Am 07.08.2025 hat United Internet die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,29 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,73 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 1,61 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte United Internet 1,54 Mrd. EUR umgesetzt.

United Internet dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 17.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass United Internet im Jahr 2025 1,25 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

