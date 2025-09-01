United Internet Aktie News: United Internet am Mittag im Minus
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von United Internet. Zuletzt fiel die United Internet-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 3,6 Prozent auf 26,90 EUR ab.
Die Aktie verlor um 11:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,6 Prozent auf 26,90 EUR. In der Spitze fiel die United Internet-Aktie bis auf 26,78 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 27,86 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 41.268 United Internet-Aktien den Besitzer.
Bei 28,46 EUR erreichte der Titel am 01.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der United Internet-Aktie liegt somit 5,48 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 14,58 EUR fiel das Papier am 13.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die United Internet-Aktie mit einem Verlust von 45,80 Prozent wieder erreichen.
Im Jahr 2024 erhielten United Internet-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,400 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,495 EUR. Analysten bewerten die United Internet-Aktie im Durchschnitt mit 33,97 EUR.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte United Internet am 07.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,29 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,73 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,61 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 1,54 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.
Voraussichtlich am 11.11.2025 dürfte United Internet Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 17.11.2026.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,25 EUR je Aktie in den United Internet-Büchern.
Nachrichten zu United Internet AG
Analysen zu United Internet AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.09.2025
|United Internet Buy
|UBS AG
|26.08.2025
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|15.08.2025
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|08.08.2025
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.2025
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
