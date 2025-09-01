United Internet Aktie News: United Internet am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

So entwickelt sich United Internet

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von United Internet. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 3,7 Prozent auf 26,86 EUR.

Um 15:46 Uhr ging es für die United Internet-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 3,7 Prozent auf 26,86 EUR. Die Abwärtsbewegung der United Internet-Aktie ging bis auf 26,66 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 27,86 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 102.942 United Internet-Aktien den Besitzer.

Am 01.09.2025 markierte das Papier bei 28,46 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,96 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.01.2025 bei 14,58 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 45,72 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 0,400 EUR an United Internet-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,495 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 33,97 EUR für die United Internet-Aktie aus.

Am 07.08.2025 äußerte sich United Internet zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,29 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,73 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 1,61 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 4,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte United Internet am 11.11.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können United Internet-Anleger Experten zufolge am 17.11.2026 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass United Internet im Jahr 2025 1,25 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

United Internet: Aktie auf Drei-Jahres-Hoch - und immer noch günstig

United Internet-Aktie auf Hoch seit Juni 2022

TecDAX-Wert United Internet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein United Internet-Investment von vor einem Jahr eingefahren