United Internet Aktie News: United Internet am Nachmittag ohne große Veränderung

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von United Internet. Anleger zeigten sich zuletzt bei der United Internet-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 27,08 EUR.

Die United Internet-Aktie kam im XETRA-Handel um 15:52 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 27,08 EUR. Die United Internet-Aktie zog in der Spitze bis auf 27,30 EUR an. Die United Internet-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 27,00 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 27,14 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 29.871 United Internet-Aktien.

Bei 28,46 EUR erreichte der Titel am 01.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,10 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 13.01.2025 auf bis zu 14,58 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 46,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,662 EUR, nach 0,400 EUR im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 33,97 EUR an.

Am 07.08.2025 hat United Internet in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,29 EUR, nach -0,73 EUR im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,18 Prozent auf 1,61 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

United Internet dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2028 auf 2,06 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

