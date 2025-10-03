United Internet Aktie News: United Internet behauptet sich am Mittag

United Internet im Fokus

Die Aktie von United Internet zeigt sich am Freitagmittag ohne große Bewegung. Die United Internet-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 27,08 EUR.

Bei der United Internet-Aktie ließ sich um 11:48 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 27,08 EUR. Den Tageshöchststand markierte die United Internet-Aktie bei 27,28 EUR. Bei 27,02 EUR markierte die United Internet-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 27,14 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 12.970 United Internet-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 01.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 28,46 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die United Internet-Aktie somit 4,85 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.01.2025 (14,58 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die United Internet-Aktie mit einem Verlust von 46,16 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR an United Internet-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,662 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 33,97 EUR.

Am 07.08.2025 lud United Internet zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,29 EUR. Im Vorjahresviertel waren -0,73 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,61 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,54 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von United Internet wird am 11.11.2025 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass United Internet im Jahr 2028 2,06 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

