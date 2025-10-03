United Internet Aktie News: United Internet behauptet sich am Freitagvormittag

So bewegt sich United Internet

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von United Internet. Mit einem Kurs von 27,12 EUR zeigte sich die United Internet-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Bei der United Internet-Aktie ließ sich um 09:06 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 27,12 EUR. Bei 27,18 EUR erreichte die United Internet-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den tiefsten Stand des Tages markierte die United Internet-Aktie bisher bei 27,10 EUR. Mit einem Wert von 27,14 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten United Internet-Aktien beläuft sich auf 1.219 Stück.

Am 01.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 28,46 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 4,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 14,58 EUR fiel das Papier am 13.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 46,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten United Internet-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,662 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 33,97 EUR an.

United Internet veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,29 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,73 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. United Internet hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,61 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 11.11.2025 dürfte United Internet Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 17.11.2026 dürfte United Internet die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2028 gehen Experten vorab davon aus, dass United Internet ein EPS in Höhe von 2,06 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

