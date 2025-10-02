DAX24.331 +0,9%Est505.643 +1,1%MSCI World4.329 +0,2%Top 10 Crypto16,37 +0,4%Nas22.755 +0,4%Bitcoin100.891 ±-0,0%Euro1,1754 +0,2%Öl65,52 +0,2%Gold3.869 +0,1%
Blick auf United Internet-Kurs

United Internet Aktie News: United Internet am Vormittag höher

02.10.25 09:29 Uhr
United Internet Aktie News: United Internet am Vormittag höher

Die Aktie von United Internet gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von United Internet zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 27,20 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
United Internet AG
27,74 EUR 0,30 EUR 1,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr stieg die United Internet-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 27,20 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die United Internet-Aktie bei 27,82 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 27,78 EUR. Bisher wurden heute 7.712 United Internet-Aktien gehandelt.

Am 01.09.2025 markierte das Papier bei 28,46 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 4,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.01.2025 bei 14,58 EUR. Der derzeitige Kurs der United Internet-Aktie liegt somit 86,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,400 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,662 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 33,97 EUR.

Am 07.08.2025 lud United Internet zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,29 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,73 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,18 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,61 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 11.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. United Internet dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 17.11.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2028 2,06 EUR je Aktie in den United Internet-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Nachrichten zu United Internet AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu United Internet AG

DatumRatingAnalyst
01.09.2025United Internet BuyUBS AG
26.08.2025United Internet KaufenDZ BANK
15.08.2025United Internet KaufenDZ BANK
08.08.2025United Internet BuyDeutsche Bank AG
04.08.2025United Internet BuyDeutsche Bank AG
