Heute im Fokus
US-Shutdown: DAX stark - über 24.000 Punkten -- Zurückhaltung an US-Börsen -- VW mit zahlreichen Entlassungen in 2025 -- AES, DroneShield, Wolfspeed, Gold, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT im Fokus
Top News
Volatus Aerospace sichert Batterielieferungen - Aktie legt kräftig zu Volatus Aerospace sichert Batterielieferungen - Aktie legt kräftig zu
Investieren abseits vom Trendthema KI - Auf diese Aktien setzt Capital Group Investieren abseits vom Trendthema KI - Auf diese Aktien setzt Capital Group
Kursverlauf

United Internet Aktie News: United Internet am Nachmittag im Plus

01.10.25 16:09 Uhr
United Internet Aktie News: United Internet am Nachmittag im Plus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von United Internet. Das Papier von United Internet konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 27,20 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
United Internet AG
27,00 EUR 0,56 EUR 2,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die United Internet-Aktie konnte um 15:50 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 27,20 EUR. In der Spitze gewann die United Internet-Aktie bis auf 27,22 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 26,88 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 90.941 United Internet-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 28,46 EUR erreichte der Titel am 01.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der United Internet-Aktie liegt somit 4,43 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 13.01.2025 auf bis zu 14,58 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 46,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR an United Internet-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,492 EUR. Analysten bewerten die United Internet-Aktie im Durchschnitt mit 33,97 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte United Internet am 07.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,29 EUR. Im Vorjahresviertel hatte United Internet -0,73 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat United Internet im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,18 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,61 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.11.2025 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass United Internet im Jahr 2025 1,25 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

Nachrichten zu United Internet AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu United Internet AG

DatumRatingAnalyst
01.09.2025United Internet BuyUBS AG
26.08.2025United Internet KaufenDZ BANK
15.08.2025United Internet KaufenDZ BANK
08.08.2025United Internet BuyDeutsche Bank AG
04.08.2025United Internet BuyDeutsche Bank AG
