United Internet Aktie News: United Internet am Mittwochmittag gesucht

Die Aktie von United Internet gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die United Internet-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 26,94 EUR zu.

Das Papier von United Internet legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 26,94 EUR. Die United Internet-Aktie zog in der Spitze bis auf 27,12 EUR an. Bei 26,88 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten United Internet-Aktien beläuft sich auf 51.670 Stück.

Am 01.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 28,46 EUR an. Mit einem Zuwachs von 5,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.01.2025 bei 14,58 EUR. Abschläge von 45,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,492 EUR. Im Vorjahr erhielten United Internet-Aktionäre 0,400 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die United Internet-Aktie bei 33,97 EUR.

Am 07.08.2025 legte United Internet die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,29 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,73 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat United Internet 1,61 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die United Internet-Bilanz für Q3 2025 wird am 11.11.2025 erwartet. United Internet dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 17.11.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass United Internet einen Gewinn von 1,25 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

