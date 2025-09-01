United Internet Aktie News: United Internet am Vormittag mit roten Vorzeichen

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von United Internet. Die United Internet-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 27,72 EUR abwärts.

Der United Internet-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 27,72 EUR. Im Tief verlor die United Internet-Aktie bis auf 27,72 EUR. Mit einem Wert von 27,86 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 7.974 United Internet-Aktien den Besitzer.

Bei 28,46 EUR erreichte der Titel am 01.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,67 Prozent könnte die United Internet-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 14,58 EUR ab. Derzeit notiert die United Internet-Aktie damit 90,12 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 0,400 EUR an United Internet-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,495 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 33,97 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte United Internet am 07.08.2025. In Sachen EPS wurden 0,29 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte United Internet -0,73 EUR je Aktie eingenommen. United Internet hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,61 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die United Internet-Bilanz für Q3 2025 wird am 11.11.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 17.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass United Internet im Jahr 2025 1,25 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

