United Internet Aktie News: United Internet am Dienstagmittag gesucht

Die Aktie von United Internet zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die United Internet-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 27,86 EUR.

Das Papier von United Internet konnte um 11:43 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 27,86 EUR. Im Tageshoch stieg die United Internet-Aktie bis auf 27,96 EUR. Bei 27,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten United Internet-Aktien beläuft sich auf 16.498 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.09.2025 bei 28,46 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,15 Prozent. Bei 14,58 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 47,67 Prozent könnte die United Internet-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten United Internet-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,662 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 33,97 EUR aus.

United Internet ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,29 EUR. Im Vorjahresviertel hatte United Internet -0,73 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat United Internet mit einem Umsatz von insgesamt 1,61 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,18 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 11.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von United Internet rechnen Experten am 17.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass United Internet im Jahr 2028 2,06 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

