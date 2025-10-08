United Internet Aktie News: United Internet am Mittwochmittag in Rot

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von United Internet gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von United Internet befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,4 Prozent auf 27,30 EUR ab.

Die United Internet-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:46 Uhr um 1,4 Prozent auf 27,30 EUR ab. Im Tief verlor die United Internet-Aktie bis auf 27,22 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 27,84 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 29.185 United Internet-Aktien.

Am 01.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 28,46 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die United Internet-Aktie derzeit noch 4,25 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 14,58 EUR am 13.01.2025. Abschläge von 46,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für United Internet-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,400 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,662 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 33,97 EUR.

Am 07.08.2025 äußerte sich United Internet zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,29 EUR. Im Vorjahresviertel waren -0,73 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,18 Prozent auf 1,61 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.11.2025 terminiert. Am 17.11.2026 wird United Internet schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Für das Jahr 2028 gehen Analysten von einem United Internet-Gewinn in Höhe von 2,06 EUR je Aktie aus.

