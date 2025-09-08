DAX23.685 +0,2%ESt505.381 +0,4%Top 10 Crypto16,03 +1,5%Dow46.079 +1,3%Nas22.044 +0,7%Bitcoin97.560 +0,2%Euro1,1737 +0,3%Öl66,44 -1,7%Gold3.636 -0,1%
United Internet Aktie News: United Internet zeigt sich am Donnerstagnachmittag gestärkt

11.09.25 16:13 Uhr
Die Aktie von United Internet zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die United Internet-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 27,00 EUR.

Um 15:50 Uhr sprang die United Internet-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 27,00 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die United Internet-Aktie bei 27,32 EUR. Bei 26,94 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 48.596 United Internet-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 28,46 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.09.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,41 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 14,58 EUR ab. Derzeit notiert die United Internet-Aktie damit 85,19 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,495 EUR, nach 0,400 EUR im Jahr 2024. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 33,97 EUR an.

Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,29 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,73 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,18 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,61 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 1,54 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

United Internet dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 präsentieren. United Internet dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 17.11.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass United Internet im Jahr 2025 1,25 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

mehr Analysen