United Internet Aktie News: United Internet am Mittag verlustreich

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von United Internet. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 26,84 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von United Internet nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 0,4 Prozent auf 26,84 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die United Internet-Aktie bis auf 26,72 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 26,98 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 11.189 United Internet-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 28,46 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.09.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der United Internet-Aktie ist somit 6,04 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 14,58 EUR fiel das Papier am 13.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 45,68 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,662 EUR, nach 0,400 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel der United Internet-Aktie wird bei 33,97 EUR angegeben.

Am 07.08.2025 äußerte sich United Internet zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,29 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,73 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat United Internet mit einem Umsatz von insgesamt 1,61 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,18 Prozent gesteigert.

Am 11.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von United Internet veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können United Internet-Anleger Experten zufolge am 17.11.2026 werfen.

Experten taxieren den United Internet-Gewinn für das Jahr 2028 auf 2,06 EUR je Aktie.

