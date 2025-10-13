United Internet Aktie News: United Internet am Vormittag verlustreich

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von United Internet. Das Papier von United Internet befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 26,84 EUR ab.

Die United Internet-Aktie musste um 09:03 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 26,84 EUR. In der Spitze büßte die United Internet-Aktie bis auf 26,84 EUR ein. Bei 26,98 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 956 United Internet-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 01.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 28,46 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die United Internet-Aktie 6,04 Prozent zulegen. Am 13.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 14,58 EUR. Abschläge von 45,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

United Internet-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,400 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,662 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die United Internet-Aktie bei 33,97 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte United Internet am 07.08.2025. Das EPS belief sich auf 0,29 EUR gegenüber -0,73 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat United Internet mit einem Umsatz von insgesamt 1,61 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,18 Prozent gesteigert.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.11.2025 veröffentlicht. United Internet dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 17.11.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass United Internet einen Gewinn von 2,06 EUR je Aktie in der Bilanz 2028 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

TecDAX-Wert United Internet-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in United Internet von vor 3 Jahren abgeworfen

IONOS-Aktie von Gewinnmitnahmen belastet - Zurück an 200-Tage-Linie

TecDAX-Papier United Internet-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in United Internet von vor einem Jahr abgeworfen