United Internet Aktie News: United Internet gibt am Nachmittag ab

Die Aktie von United Internet gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von United Internet gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,4 Prozent auf 27,06 EUR abwärts.

Die United Internet-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 27,06 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der United Internet-Aktie ging bis auf 26,84 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 27,60 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 52.913 United Internet-Aktien umgesetzt.

Am 01.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 28,46 EUR an. Der derzeitige Kurs der United Internet-Aktie liegt somit 4,92 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 13.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 14,58 EUR ab. Der aktuelle Kurs der United Internet-Aktie ist somit 46,12 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

United Internet-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,662 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 33,97 EUR.

United Internet ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,29 EUR. Im Vorjahresviertel waren -0,73 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,18 Prozent auf 1,61 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.11.2025 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.

Experten taxieren den United Internet-Gewinn für das Jahr 2028 auf 2,06 EUR je Aktie.

