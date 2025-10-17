United Internet Aktie News: United Internet am Freitagvormittag auf rotem Terrain

United Internet im Blick

Die Aktie von United Internet gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die United Internet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Minus bei 27,20 EUR.

Die United Internet-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 27,20 EUR. Die United Internet-Aktie sank bis auf 27,16 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 27,20 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 796 United Internet-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 01.09.2025 auf bis zu 28,46 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die United Internet-Aktie mit einem Kursplus von 4,63 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 14,58 EUR. Dieser Wert wurde am 13.01.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die United Internet-Aktie mit einem Verlust von 46,40 Prozent wieder erreichen.

Für United Internet-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,662 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 33,97 EUR.

Am 07.08.2025 hat United Internet in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,29 EUR. Im Vorjahresviertel hatte United Internet -0,73 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat United Internet mit einem Umsatz von insgesamt 1,61 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,18 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 11.11.2025 erwartet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 17.11.2026 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,28 EUR je Aktie in den United Internet-Büchern.

Redaktion finanzen.net

