thyssenkrupp-Aktie gibt nach: TKMS nach Abspaltung am 20. Oktober einen Tag im MDAX
Droht eine Markt-Korrektur? JPMorgan-Chef Jamie Dimon warnt vor Überhitzung
So bewegt sich United Internet

United Internet Aktie News: United Internet am Donnerstagnachmittag verlustreich

16.10.25 16:08 Uhr
United Internet Aktie News: United Internet am Donnerstagnachmittag verlustreich

Die Aktie von United Internet gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die United Internet-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 27,66 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
United Internet AG
27,88 EUR -0,02 EUR -0,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die United Internet-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:48 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 27,66 EUR. In der Spitze büßte die United Internet-Aktie bis auf 27,60 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 27,74 EUR. Zuletzt wechselten 43.988 United Internet-Aktien den Besitzer.

Am 01.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 28,46 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,89 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 14,58 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.01.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der United Internet-Aktie 47,29 Prozent sinken.

United Internet-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,662 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die United Internet-Aktie bei 33,97 EUR.

Am 07.08.2025 hat United Internet die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,29 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,73 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,61 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,18 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte United Internet einen Umsatz von 1,54 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 11.11.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 17.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von United Internet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,28 EUR je Aktie in den United Internet-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Nachrichten zu United Internet AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu United Internet AG

DatumRatingAnalyst
01.09.2025United Internet BuyUBS AG
26.08.2025United Internet KaufenDZ BANK
15.08.2025United Internet KaufenDZ BANK
08.08.2025United Internet BuyDeutsche Bank AG
04.08.2025United Internet BuyDeutsche Bank AG
