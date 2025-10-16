United Internet Aktie News: United Internet gewinnt am Vormittag an Boden
Die Aktie von United Internet zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die United Internet-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 27,98 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die United Internet-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 27,98 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die United Internet-Aktie bei 28,08 EUR. Mit einem Wert von 27,74 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 3.719 United Internet-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 28,46 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.09.2025). 1,72 Prozent Plus fehlen der United Internet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 14,58 EUR. Dieser Wert wurde am 13.01.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der United Internet-Aktie 47,89 Prozent sinken.
United Internet-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,662 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 33,97 EUR für die United Internet-Aktie.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte United Internet am 07.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,29 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,73 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,18 Prozent auf 1,61 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.11.2025 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.
Experten taxieren den United Internet-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,28 EUR je Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie
TecDAX-Titel United Internet-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in United Internet von vor 5 Jahren eingebracht
TecDAX-Wert United Internet-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in United Internet von vor 3 Jahren abgeworfen
IONOS-Aktie von Gewinnmitnahmen belastet - Zurück an 200-Tage-Linie
Ausgewählte Hebelprodukte auf United Internet
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf United Internet
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Nachrichten zu United Internet AG
Analysen zu United Internet AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.09.2025
|United Internet Buy
|UBS AG
|26.08.2025
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|15.08.2025
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|08.08.2025
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.2025
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.09.2025
|United Internet Buy
|UBS AG
|26.08.2025
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|15.08.2025
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|08.08.2025
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.2025
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.04.2025
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|25.11.2024
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|18.11.2024
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|29.07.2024
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|13.06.2024
|United Internet Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.07.2023
|United Internet Hold
|HSBC
|17.07.2019
|United Internet Underperform
|Macquarie Research
|04.12.2015
|United Internet Sell
|Citigroup Corp.
|09.09.2015
|United Internet Sell
|Citigroup Corp.
|20.08.2015
|United Internet Reduce
|Kepler Cheuvreux
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für United Internet AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen