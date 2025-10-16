United Internet Aktie News: United Internet gewinnt am Vormittag an Boden

Notierung im Blick

Die Aktie von United Internet zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die United Internet-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 27,98 EUR.

Die United Internet-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 27,98 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die United Internet-Aktie bei 28,08 EUR. Mit einem Wert von 27,74 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 3.719 United Internet-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 28,46 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.09.2025). 1,72 Prozent Plus fehlen der United Internet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 14,58 EUR. Dieser Wert wurde am 13.01.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der United Internet-Aktie 47,89 Prozent sinken.

United Internet-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,662 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 33,97 EUR für die United Internet-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte United Internet am 07.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,29 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,73 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,18 Prozent auf 1,61 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.11.2025 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.

Experten taxieren den United Internet-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,28 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

TecDAX-Titel United Internet-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in United Internet von vor 5 Jahren eingebracht

TecDAX-Wert United Internet-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in United Internet von vor 3 Jahren abgeworfen

IONOS-Aktie von Gewinnmitnahmen belastet - Zurück an 200-Tage-Linie