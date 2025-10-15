United Internet Aktie News: United Internet schiebt sich am Nachmittag vor
Die Aktie von United Internet gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die United Internet-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,4 Prozent auf 27,68 EUR.
Das Papier von United Internet konnte um 15:49 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,4 Prozent auf 27,68 EUR. Im Tageshoch stieg die United Internet-Aktie bis auf 27,84 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 27,20 EUR. Von der United Internet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 65.519 Stück gehandelt.
Bei 28,46 EUR markierte der Titel am 01.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die United Internet-Aktie damit 2,74 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 13.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 14,58 EUR ab. Der derzeitige Kurs der United Internet-Aktie liegt somit 89,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Für United Internet-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,662 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 33,97 EUR.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte United Internet am 07.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,29 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,73 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,18 Prozent auf 1,61 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte United Internet am 11.11.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 17.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von United Internet.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je United Internet-Aktie in Höhe von 1,28 EUR im Jahr 2025 aus.
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.09.2025
|United Internet Buy
|UBS AG
|26.08.2025
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|15.08.2025
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|08.08.2025
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.2025
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
