United Internet Aktie News: United Internet verteuert sich am Mittwochvormittag

So entwickelt sich United Internet

Die Aktie von United Internet zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,4 Prozent auf 27,70 EUR zu.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von United Internet zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,4 Prozent auf 27,70 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die United Internet-Aktie bisher bei 27,80 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 27,20 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 12.834 United Internet-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 28,46 EUR erreichte der Titel am 01.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der United Internet-Aktie ist somit 2,74 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 14,58 EUR fiel das Papier am 13.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die United Internet-Aktie 89,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten United Internet-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,400 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,662 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 33,97 EUR je United Internet-Aktie aus.

Am 07.08.2025 lud United Internet zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,29 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,73 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,18 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,61 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 1,54 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

United Internet wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 17.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,28 EUR je Aktie belaufen.

