United Internet Aktie News: United Internet am Dienstagnachmittag kaum bewegt

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagnachmittag die Aktie von United Internet. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der United Internet-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 27,02 EUR.

Die United Internet-Aktie bewegte sich um 15:52 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 27,02 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die United Internet-Aktie bisher bei 27,08 EUR. In der Spitze fiel die United Internet-Aktie bis auf 26,74 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 27,08 EUR. Von der United Internet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 24.667 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.09.2025 bei 28,46 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die United Internet-Aktie 5,33 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 13.01.2025 auf bis zu 14,58 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 46,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für United Internet-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,400 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,662 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 33,97 EUR je United Internet-Aktie an.

Am 07.08.2025 lud United Internet zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. United Internet hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,29 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,73 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat United Internet mit einem Umsatz von insgesamt 1,61 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,18 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte United Internet am 11.11.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.

In der United Internet-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,28 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

