United Internet Aktie News: United Internet verbilligt sich am Dienstagvormittag

Kurs der United Internet

Die Aktie von United Internet gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von United Internet nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 26,76 EUR.

Die United Internet-Aktie musste um 09:03 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 26,76 EUR. Das Tagestief markierte die United Internet-Aktie bei 26,76 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 27,08 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.497 United Internet-Aktien umgesetzt.

Am 01.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 28,46 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die United Internet-Aktie 6,35 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 14,58 EUR am 13.01.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 45,52 Prozent könnte die United Internet-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem United Internet seine Aktionäre 2024 mit 0,400 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,662 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die United Internet-Aktie bei 33,97 EUR.

Am 07.08.2025 hat United Internet in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,73 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,18 Prozent auf 1,61 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 11.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte United Internet möglicherweise am 17.11.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,28 EUR je United Internet-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

TecDAX-Titel United Internet-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in United Internet von vor 5 Jahren eingebracht

TecDAX-Wert United Internet-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in United Internet von vor 3 Jahren abgeworfen

IONOS-Aktie von Gewinnmitnahmen belastet - Zurück an 200-Tage-Linie