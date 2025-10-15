United Internet Aktie News: United Internet am Mittag fester

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von United Internet. Zuletzt wies die United Internet-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 27,68 EUR nach oben.

Die United Internet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:35 Uhr 2,4 Prozent im Plus bei 27,68 EUR. Die United Internet-Aktie zog in der Spitze bis auf 27,84 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 27,20 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 53.987 United Internet-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 28,46 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.09.2025). Der aktuelle Kurs der United Internet-Aktie ist somit 2,82 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 13.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 14,58 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 47,33 Prozent könnte die United Internet-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

United Internet-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,400 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,662 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 33,97 EUR.

United Internet ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,29 EUR gegenüber -0,73 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,61 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,54 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die United Internet-Bilanz für Q3 2025 wird am 11.11.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 17.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von United Internet.

Von Analysten wird erwartet, dass United Internet im Jahr 2025 1,28 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

