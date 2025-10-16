United Internet Aktie News: United Internet gewinnt am Mittag

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von United Internet. Die Aktionäre schickten das Papier von United Internet nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 28,00 EUR.

Das Papier von United Internet legte um 11:47 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 28,00 EUR. Die United Internet-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 28,16 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 27,74 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 17.202 United Internet-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.09.2025 bei 28,46 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,64 Prozent könnte die United Internet-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 13.01.2025 auf bis zu 14,58 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 47,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten United Internet-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,662 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der United Internet-Aktie wird bei 33,97 EUR angegeben.

Am 07.08.2025 legte United Internet die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,29 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,73 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,18 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,61 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 1,54 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte United Internet am 11.11.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 17.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,28 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

