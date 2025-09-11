DAX23.785 +0,4%ESt505.427 +0,7%Top 10 Crypto16,14 -1,6%Dow45.834 -0,6%Nas22.141 +0,4%Bitcoin97.815 -0,6%Euro1,1740 +0,1%Öl67,09 +0,3%Gold3.644 ±0,0%
United Internet Aktie News: United Internet gewinnt am Vormittag

15.09.25 09:29 Uhr
Die Aktie von United Internet zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die United Internet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 27,18 EUR.

Um 09:03 Uhr konnte die Aktie von United Internet zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 27,18 EUR. Zwischenzeitlich stieg die United Internet-Aktie sogar auf 27,20 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 27,20 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.295 United Internet-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 28,46 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.09.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,71 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der United Internet-Aktie. Bei 14,58 EUR fiel das Papier am 13.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der United Internet-Aktie liegt somit 86,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,495 EUR. Im Vorjahr erhielten United Internet-Aktionäre 0,400 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 33,97 EUR.

Am 07.08.2025 hat United Internet in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,29 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,73 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat United Internet im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,18 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,61 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

United Internet dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der United Internet-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 17.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem United Internet-Gewinn in Höhe von 1,25 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

1&1-Aktie dennoch höher: Netzstörung am Warntag

TecDAX-Wert United Internet-Aktie: So viel hätte eine Investition in United Internet von vor 3 Jahren abgeworfen

United Internet: Aktie auf Drei-Jahres-Hoch - und immer noch günstig

Nachrichten zu United Internet AG

Analysen zu United Internet AG

DatumRatingAnalyst
01.09.2025United Internet BuyUBS AG
26.08.2025United Internet KaufenDZ BANK
15.08.2025United Internet KaufenDZ BANK
08.08.2025United Internet BuyDeutsche Bank AG
04.08.2025United Internet BuyDeutsche Bank AG
