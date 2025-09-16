DAX23.618 +1,1%ESt505.449 +1,5%Top 10 Crypto16,47 +0,9%Dow46.144 +0,3%Nas22.517 +1,2%Bitcoin99.908 +1,4%Euro1,1785 -0,3%Öl67,60 -0,5%Gold3.640 -0,6%
Aktienkurs im Fokus

United Internet Aktie News: United Internet reagiert am Donnerstagnachmittag positiv

18.09.25 16:11 Uhr
United Internet Aktie News: United Internet reagiert am Donnerstagnachmittag positiv

Die Aktie von United Internet gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von United Internet nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 27,48 EUR.

Aktien
United Internet AG
27,52 EUR 0,44 EUR 1,62%
Die Aktie notierte um 15:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 27,48 EUR zu. Bei 27,56 EUR markierte die United Internet-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 27,30 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten United Internet-Aktien beläuft sich auf 32.388 Stück.

Am 01.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 28,46 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der United Internet-Aktie liegt somit 3,44 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 13.01.2025 Kursverluste bis auf 14,58 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die United Internet-Aktie mit einem Verlust von 46,94 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,400 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,492 EUR je United Internet-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die United Internet-Aktie bei 33,97 EUR.

United Internet ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,29 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,73 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 1,61 Mrd. EUR gegenüber 1,54 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte United Internet am 11.11.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 17.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je United Internet-Aktie in Höhe von 1,25 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu United Internet AG

DatumRatingAnalyst
01.09.2025United Internet BuyUBS AG
26.08.2025United Internet KaufenDZ BANK
15.08.2025United Internet KaufenDZ BANK
08.08.2025United Internet BuyDeutsche Bank AG
04.08.2025United Internet BuyDeutsche Bank AG
