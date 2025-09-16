United Internet Aktie News: United Internet reagiert am Donnerstagnachmittag positiv
Die Aktie von United Internet gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von United Internet nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 27,48 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie notierte um 15:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 27,48 EUR zu. Bei 27,56 EUR markierte die United Internet-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 27,30 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten United Internet-Aktien beläuft sich auf 32.388 Stück.
Am 01.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 28,46 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der United Internet-Aktie liegt somit 3,44 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 13.01.2025 Kursverluste bis auf 14,58 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die United Internet-Aktie mit einem Verlust von 46,94 Prozent wieder erreichen.
Nach 0,400 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,492 EUR je United Internet-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die United Internet-Aktie bei 33,97 EUR.
United Internet ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,29 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,73 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 1,61 Mrd. EUR gegenüber 1,54 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte United Internet am 11.11.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 17.11.2026.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je United Internet-Aktie in Höhe von 1,25 EUR im Jahr 2025 aus.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie
TecDAX-Titel United Internet-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in United Internet von vor 5 Jahren verloren
1&1-Aktie dennoch höher: Netzstörung am Warntag
TecDAX-Wert United Internet-Aktie: So viel hätte eine Investition in United Internet von vor 3 Jahren abgeworfen
Ausgewählte Hebelprodukte auf United Internet
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf United Internet
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Nachrichten zu United Internet AG
Analysen zu United Internet AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.09.2025
|United Internet Buy
|UBS AG
|26.08.2025
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|15.08.2025
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|08.08.2025
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.2025
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.09.2025
|United Internet Buy
|UBS AG
|26.08.2025
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|15.08.2025
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|08.08.2025
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.2025
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.04.2025
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|25.11.2024
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|18.11.2024
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|29.07.2024
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|13.06.2024
|United Internet Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.07.2023
|United Internet Hold
|HSBC
|17.07.2019
|United Internet Underperform
|Macquarie Research
|04.12.2015
|United Internet Sell
|Citigroup Corp.
|09.09.2015
|United Internet Sell
|Citigroup Corp.
|20.08.2015
|United Internet Reduce
|Kepler Cheuvreux
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für United Internet AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen