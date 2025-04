United Internet Aktie News: United Internet legt am Mittwochvormittag zu

So bewegt sich United Internet

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von United Internet. Zuletzt sprang die United Internet-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 19,35 EUR zu.

Das Papier von United Internet konnte um 09:05 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 19,35 EUR. Im Tageshoch stieg die United Internet-Aktie bis auf 19,54 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 19,44 EUR. Der Tagesumsatz der United Internet-Aktie belief sich zuletzt auf 4.292 Aktien.

Bei einem Wert von 24,64 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.05.2024). Das 52-Wochen-Hoch könnte die United Internet-Aktie mit einem Kursplus von 27,34 Prozent wieder erreichen. Am 13.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 14,58 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 24,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,400 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,734 EUR je United Internet-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die United Internet-Aktie bei 29,22 EUR.

Am 27.03.2025 hat United Internet in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,11 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,49 Prozent auf 1,65 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,62 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.05.2025 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 13.05.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,43 EUR je United Internet-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

TecDAX-Wert United Internet-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in United Internet von vor 3 Jahren angefallen

TecDAX-Wert United Internet-Aktie: So viel Verlust hätte eine United Internet-Investition von vor einem Jahr eingebracht

TecDAX-Wert United Internet-Aktie: So viel Verlust hätte ein United Internet-Investment von vor 10 Jahren eingefahren