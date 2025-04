United Internet Aktie News: United Internet tendiert am Mittag fester

United Internet im Fokus

Die Aktie von United Internet gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 19,32 EUR zu.

Um 11:40 Uhr ging es für das United Internet-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 19,32 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die United Internet-Aktie bei 19,33 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 19,15 EUR. Von der United Internet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 15.728 Stück gehandelt.

Am 15.05.2024 markierte das Papier bei 24,64 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die United Internet-Aktie mit einem Kursplus von 27,54 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.01.2025 bei 14,58 EUR. Abschläge von 24,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,400 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,734 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die United Internet-Aktie bei 29,22 EUR.

United Internet ließ sich am 27.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,11 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. United Internet hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,65 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,62 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 12.05.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der United Internet-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 13.05.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,43 EUR je United Internet-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

TecDAX-Wert United Internet-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in United Internet von vor 3 Jahren angefallen

TecDAX-Wert United Internet-Aktie: So viel Verlust hätte eine United Internet-Investition von vor einem Jahr eingebracht

TecDAX-Wert United Internet-Aktie: So viel Verlust hätte ein United Internet-Investment von vor 10 Jahren eingefahren